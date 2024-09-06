Урок китайского языка прошел в библиотеке Балашихи в День открытых дверей

День открытых дверей прошел в Детской модельной библиотеке в Балашихе. Для посетителей подготовили игровые площадки и провели урок китайского языка.

Программа Дня открытых дверей включала два направления «Умней в библиотеке» и «Твори в библиотеке». Так, для детей провели занятия по робототехнике и печати на 3D-принтере. Также прошло занятие по шахматам и китайскому языку, где ребята узнали интересные факты из истории Китая.

Кроме того, в библиотеке прошло открытие выставки детского художественного творчества «Связь времен и поколений». Художники и рукодельницы провели творческие мастер-классы для детей, а также занятие по каллиграфии.

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