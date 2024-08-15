Он отметил ее вклад в просвещение и воспитание молодого поколения, а также помощь участникам СВО и их семьям. Губернатор подчеркнул, что Галина Павловна Брок-Бельцова была не только удивительной женщиной, но и олицетворяла собой пример настоящей верности долгу и Родине.



«Мы будем помнить ее такой, какой она всегда была — умной и отважной, энергичной и обаятельной. Соболезную родным и близким Галины Павловны», — написал губернатор.

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