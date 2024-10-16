«Умел лечить души». В Жуковском простились с настоятелем храма Николаем Струковым

Прощание с почетным настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода, протоиереем Николаем Струковым прошло в Жуковском. На церемонию пришли сотни человек.

Церемония состоялась в храме Преображения Господня. На ней присутствовал и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Для многих наших жителей он был непререкаемым авторитетом, человеком, который помогал всякому, кто нуждался в его помощи. Отец Николай умел успокаивать и лечить души, был внимателен не только к своим прихожанам, но и ко всем, кто обращался к нему за советом или поддержкой, но, главное, это то, что он оставил в душах нескольких поколений жуковчан — свет, надежду, доброту и любовь к жизни. Светлая память. Царствия Небесного», — сказал Борис Аубакиров.

Отец Николай сделал большой вклад в строительство храмового комплекса из трех храмов — Пантелеимоновского, Иверского и Преображения Господня в Жуковском. Также с его поддержкой восстановили Иоанно-Предтеченский храм в микрорайоне Глушила.

Он также организовал строительство в городе первой в Московской области общеобразовательной школы с русским этнокультурным компонентом при поддержке администрации муниципалитета. При приходской Воскресной школе он создал музеи города Жуковского, авиации, русского народного быта, изделий народного творчества.

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