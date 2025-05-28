Ультрамарафонец Антон Нестеренко примет участие в забеге в Солнечногорске

Еженедельные забеги «Пять верст» проходят еженедельно по субботам в Солнечногорске. На этот раз к пробежке на дистанцию пять километров вдоль живописного маршрута на набережной озера Сенеж 31 мая присоединится ультрамарафонец Антон Нестеренко.

Антон Нестеренко из Солнечногорска является победителем множества крупнейших забегов: Кильдин Ultra Grand Escape, Valhalla Race, Golden Ring Ultra Trail, Спортмастер PRO Trai/Геленджик, Dagestan Wild Trail, Onego Ice Ultra и других. На днях он финишировал первым на 50-километровой гонке Териберка Ultra Grand Escape на Кольском полуострове. Этот забег попал в Книгу рекордов России как самый массовый забег на несколько дистанций в течение одного дня за полярным кругом в одной локации.

Пробежать вместе с прославленным чемпионом может каждый независимо от возраста и физической подготовки. Тем, кто будет участвовать в забеге «Пять верст» впервые, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и получить индивидуальный QR-код.

Сбор участников 31 мая в 8:40 на входе в парк со стороны улицы Драгунского, дом № 10.

«Проект „Пять верст. Солнечногорск“ успешно стартовал в апреле этого года. Большое спасибо команде организаторов и волонтеров. Приглашаю всех пробежать для себя в комфортном темпе и насладиться одним из лучших видов Солнечногорска», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Следить за новостями проекта «Пять верст» в Солнечногорске можно в группе Вконтакте и Телеграм-канале.