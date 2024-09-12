Улицы в Балашихе перекроют на время забега ко Дню города 14 сентября

На время проведения памятного забега ко Дню города в Балашихе перекроют несколько улиц. Состязания пройдут 14 сентября.

Забег приурочат к открытию мурала в честь военкора Семена Еремина. Около 200 атлетов пробегут дистанцию протяженностью три километра. Маршрут пройдет по улицам Луговой и Новой. Поэтому в день соревнований с 10:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Новая, Луговая и Комсомольский проезд в микрорайоне Железнодорожный.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке. Бегуны примут участие в торжественном открытии мурала и получат в подарок футболки с артом. В конце забега победители получат памятные медали.

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