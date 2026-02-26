Улицы микрорайона Подрезково расчистили от снега в Химках

Коммунальные службы городского округа Химки продолжают уборку снега в микрорайонах. Сотрудники приводят в порядок дворовые территории, остановки общественного транспорта, основные дороги и прилегающие проезды в Подрезково.

Активная уборка ведется на улицах Центральная, Комсомольская, Школьная, Жаринова и Новозаводская. Главная цель этих работ — обеспечить безопасное и беспрепятственное движение как для водителей автомобилей, так и для пешеходов.

Особое внимание уделяется проблемным участкам, которые обрабатывают специальными противогололедными материалами и реагентами. Это позволяет значительно снизить вероятность образования наледи и предотвратить травматизм.

Жители могут сообщать обо всех вопросах по уборке снега по единой горячей линии администрации по номеру: +7 (495) 793-01-01. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы поддерживать порядок на территории округа в зимний период.