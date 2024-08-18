Улицы Коломны станут площадкой для съемок художественного фильма «3 + 3»

В городском округе Коломна снимают многосерийный художественный фильм «3 + 3». Работа над фильмом идет в исторической части города на улицах Лажечникова, Лазарева, Казакова, Посадской.

Отдельные сцены комедийного сериала «3 + 3» о взаимоотношениях мужчин и женщин снимают на старых улицах Коломны.

Действие происходит в маленьком уютном городе. Отец, сын и внук знакомятся с женщинами своего возраста, которые так же являются родственницами друг другу: мама, дочь и внучка. Несмотря на разницу в социальном статусе, культурном наследии и мировоззрении, герои картины образуют пары в соответствии с возрастом.

«Это очень добрая история, этим она меня и зацепила», — поделился режиссер-постановщик фильма Дмитрий Грибанов.

Исполнить роли пригласили таких актеров, как Владислав Ветров, Николай Шрайбер, Инга Оболдина.

Из-за аутентичных декораций Коломна часто привлекает кинорежиссеров. Здесь старые улицы и купеческие дома, монастыри и храмы, рыночные площади, а также живописная природа.

«Мы всегда идем навстречу таким проектам и оказываем всяческую поддержку съемочной команде», — сказала начальник управления по культуре и туризму администрации округа Дарья Тельнова.

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