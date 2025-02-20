Улицы в Химках украсили ко Дню защитника Отечества

Декоративными элементами украсили Химки в преддверии Дня защитника Отечества. Всего на центральных улицах и въездах в округ установили более 2000 праздничных флагов.

Праздничные синие флаги на опорах расположили в самых узнаваемых местах Химок. Благодаря своей форме такие конструкции называют «кострами». Всего до 23 февраля планируют установить 45 подобных элементов, используя для этого свыше 1000 знамен. Помимо этого, на специальных флагштоках расположат 600 уличных флагов.

Отметим, что ко Дню защитника Отечества в Химках планируют провести целый цикл патриотических мероприятий. Жители округа смогут посетить показы тематических кинолент, праздничные фестивали, веселые концерты, а также выставки с экспонатами времен Великой Отечественной войны и трофеями, привезеными с полей боя специальной военной операции.