Улицу в Воскресенске переименовали в честь Константина Ваншенкина

3-й Москворецкий переулок в Воскресенске теперь носит имя советского и российского писателя, лауреата Государственных премий СССР и Российской Федерации Константина Ваншенкина. Торжественное переименование прошло накануне.

В этом году Константину Ваншенкину исполнилось бы 100 лет. Его жизнь и творчества тесно связаны с Воскресенском.

Он является автором слов популярных песен «Я люблю тебя, жизнь», «Алеша» и многих других. Инициировали переименование улицы представители местного отделения Московской областной организации Союза писателей России, Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова и творческого объединения «Воскресенский краевед».

Отметим, что также в Воскресенске есть улица Инны Гофф. Ее назвали так в 2007 году в честь супруги Константина Ваншенкина. Кроме того, на доме, где проживали поэты, установлена мемориальная доска. В Воскресенске супруги прожили больше 40 лет.