Улицу в Пушкино благоустроили по просьбе жителей

Благодаря активной позиции жителей и оперативной реакции администрации Пушкинского городского округа, улица Институтская в микрорайоне Новая Деревня была приведена в порядок. Коммунальщики провели комплекс работ по очистке дорожного полотна, отреагировав на обращения, поступившие от местных жителей через портал «Добродел».

Как сообщила уполномоченный главы Пушкинского округа Нина Ушакова, администрация округа внимательно относится к обращениям граждан и прилагает усилия для оперативного решения проблем.

«В уборке был использован не только ручной труд, но и механизированная техника. Работали звеном, в составе — дорожный пылесос и несколько рабочих. Дорогу очистили от мелкого мусора и грязи — преимущественно песка и дорожной крошки», — добавила Нина Ушакова.

Кроме того, по ее словам, особенностью данного района является концентрация мелких предприятий, таких как автосервисы, пункты по продаже шин и несколько складских помещений, что нередко приводит к образованию дорожно-строительного мусора. За ходом работ наблюдали местные жители, которые выразили благодарность коммунальщикам за уборку территории.