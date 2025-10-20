Улицу Угольную в Мытищах расширят до 4 полос к концу 2025 года

В Мытищах продолжается реконструкция Угольной улицы. Специалисты уже приступили к устройству дорожной одежды и бортового камня. Планируется, что участок длинной 1,4 километра расширят до четырех полос к концу 2025 года.

Дорожники проводят работы от примыкания к Пироговскому шоссе до дома № 1 на улице Угольной.

«Общая строительная готовность объекта составляет более 40%. Параллельно работам на основном ходу дороги здесь ведется устройство пешеходной зоны, переустройство коммуникаций и установка систем освещения, „Безопасного региона“ и автоматизированного управления дорожным движением», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Также планируется, что на дороге построят разворотную петлю. Это обеспечит удобный выезд в сторону МКАД и на Мытищинскую хорду, а также улучшит транспортную доступность жителей ближайших ЖК.

В подмосковном Минтрансе напомнили, что сейчас в Мытищах реализуются еще три строительных проекта — по возведению моста через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово, а также реконструкции участка Осташковского шоссе и нового путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Работы по двум последним объектам планируют завершить в 2027–2028 годах.