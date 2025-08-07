Улицу Угольную реконструируют в Мытищах в 2025 году

Реконструкцию проводят на участке протяженностью 1,4 километра.

«Сейчас на стройплощадке дорожники ведут отсыпку земполотна, строят локальные очистные сооружения и переустраивают коммуникации. Завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале 2025 года», — уочнил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

В рамках проекта проезжую часть значительно расширят, увеличив количество полос движения до четырех. Кроме того, будут созданы пешеходные зоны и разворотная петля для автомобилей.

После реконструкции улица Угольная станет современной транспортной артерией, соответствующей современным стандартам дорожного строительства.