Улицу Угольную реконструируют в Мытищах в 2025 году
Масштабная реконструкция улицы Угольной продолжается в Мытищах. Специалисты выполнили 38% запланированных работ.
Реконструкцию проводят на участке протяженностью 1,4 километра.
«Сейчас на стройплощадке дорожники ведут отсыпку земполотна, строят локальные очистные сооружения и переустраивают коммуникации. Завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале 2025 года», — уочнил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.
В рамках проекта проезжую часть значительно расширят, увеличив количество полос движения до четырех. Кроме того, будут созданы пешеходные зоны и разворотная петля для автомобилей.
После реконструкции улица Угольная станет современной транспортной артерией, соответствующей современным стандартам дорожного строительства.