Улицу Талсинскую расчистили от снега в Щелкове

В Щелкове продолжается интенсивная кампания по очистке дорожной сети от последствий зимней непогоды. Одной из ключевых точек работы на этой неделе стала улица Талсинская — одна из самых оживленных транспортных артерий города.

Дорожники привели в нормативное состояние не только проезжую часть, но и прилегающую пешеходную инфраструктуру.

«Февральская погода внесла свои коррективы в график и сложность работ. Из-за резкого потепления сугробы превратились в плотную, тяжелую и влажную массу. Убирать такой снег значительно труднее: он налипает на ковши техники и требует больших физических усилий при ручной доработке. На Талсинской работала мобильная бригада из четырех человек, усиленная маневренным мини-погрузчиком. Такая комбинация позволила эффективно очистить обочины и тротуары», — сообщили коммунальщики.

Особое внимание дорожники уделили подходам к молодежному центру «Навигатор». Рабочие полностью расчистили пешеходные дорожки, ведущие к главному входу, и освободили от снежных валов парковочное пространство. Это позволило обеспечить безопасный доступ к центру для молодежи и сотрудников.