Улицу Победы отремонтируют в Егорьевске

Округ продолжает активно преображаться, уделяя внимание не только крупным инфраструктурным проектам, но и улучшению повседневной среды для жителей. Одним из таких важных шагов стал капитальный ремонт лестничного марша на улице Победы.

Пешеходный объект расположен в третьем микрорайоне, связывая жилой дом № 1 с территорией школы № 1. Ежедневно по ней проходят сотни жителей, включая школьников, их родителей и просто прохожих. Прежняя конструкция, со временем пришедшая в негодность, была полностью демонтирована. Теперь на ее месте осталась лишь насыпь и отдельные фрагменты старого сооружения, готовящие площадку для фундаментальных изменений.

«В настоящее время строители активно приступили к формированию нового основания. Специалисты производят разметку для последующего монтажа металлических конструкций. Особое внимание уделяется выбору материалов для ступеней: здесь будет использована качественная брусчатка. Этот материал не только обеспечивает эстетичный внешний вид, гармонично вписываясь в городскую среду, но и гарантирует долговечность, износостойкость и антискользящие свойства», — сообщили в администрации округа.

На время проведения работ для обеспечения безопасности пешеходов и бесперебойного хода строительства организован временный обход ремонтируемого участка. Жителям предлагается пользоваться противоположной стороной улицы.