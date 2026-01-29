Улицу Ленина и скверы в центре Клина благоустроят в этом году

В Клину в этом году начнется реализация проекта «Государева дорога — прогулка по историческому маршруту». Эта инициатива победила в прошлогоднем всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Изменения коснутся улицы Ленина и прилегающих к ней общественных пространств в центре и районе «Центр-1». Это место является частью знаменитого пути «Государева дорога», связывающего Москву и Санкт-Петербург. Теперь оно станет ключевой точкой современного туристического маршрута площадью 2,7 гектара.

Концепцию благоустройства разработали с учетом уникальной истории Клина. За основу взяли музыкальное наследие, ремесленные традиции производства елочных игрушек и эстетику XIX века.

Пространство украсят тематические скульптуры, светильники и информационные стенды в стилистике образов балета «Щелкунчик» и старинного купечества. Особую роль сыграют стилизованные дорожные столбы, которые создадут эффект «линии времени».

Главная цель — обустроить непрерывный и познавательный пешеходный маршрут. Он объединит важные культурные точки: Музей елочной игрушки, Центральную детскую библиотеку имени А.П. Гайдара и сквер возле Торговых рядов, где появятся три комфортные зоны для отдыха, адаптированные для проведения праздников и экскурсий. Около библиотеки оборудуют отдельную площадку для детских игр и литературных чтений.

Особое внимание уделят созданию доступной среды для горожан и гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в центре Клина планируют посадить новые деревья, кустарники и цветы.