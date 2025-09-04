Улицу Космонавтов благоустроят в Дмитрове в 2025 году

Работы активно продолжаются на улице Космонавтов в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Всего будет благоустроено около 40 тысяч квадратных метров территории.

Во дворах появились современные игровые спортивные комплексы с мягким резиновым покрытием, установлены скамейки и урны, заасфальтировали проезды и пешеходные дорожки. Уже открыли четыре новые игровые площадки, полностью соответствующие современным стандартам безопасности и комфорта. Жители близлежащих домов по достоинству оценили обновления. В активной стадии строительства находятся еще 15 объектов.

Перед началом работ сотрудники администрации Дмитровского округа обсудили планы с местными жителями и внесли в проект корректировки по их пожеланиям.

«Это позволило создать современное, безопасное и комфортное общественное пространство», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.