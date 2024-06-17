Улицу Киово в Лобне облагородили по поручению главы округа

По итогам традиционного утреннего обхода главы Лобни на уборку улицы Киово направили бригаду и технику. Анна Кротова отметила недостаточно качественную уборку территории.

Региональный участок дороги улицы Киово — от железнодорожного переезда до улицы Горького — находился в ненормативном состоянии. Это отметила глава Лобни во время обхода.

«Много вопросов к содержанию: неубранный смет, не окошены придорожные полосы, дорожные знаки погнуты и повернуты. Остановки — в ненадлежащем состоянии, не помыты. У павильонов в некоторых местах отсутствует остекление. Идеально — как для меня, так и для жителей, — когда выявленные проблемы и замечания сразу принимаются в работу», — прокомментировала Анна Кротова.

Для уборки на участок оперативно направили бригаду и технику. Специалисты убрали смет и окосили территории.

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