Улицу Карла Маркса в Дубне впервые украсили к Новому году

Жители Дубны попросили администрацию округа украсить одну из улиц города. В преддверии нового года их желание исполнили.

На улице Карла Маркса располагаются сразу несколько детских садов, школ, детская поликлиника. Сейчас здесь развесили гирлянды из эффектных крупных снежинок. Их закрепили на ограждении больницы.

Новая гирлянда подключена к сети уличного освещения, поэтому загорается вместе с фонарями, как только становится темно, и выключается при свете. Также на опорах освещения установили нарядные световые консоли.

Попросили оформить улицу жители Дубны. Ранее они обратились в Совет депутатов округа. Идею поддержали.

«Средства на покупку выделила администрация города, свою лепту внесли и градообразующие предприятия — Дубненский машиностроительный завод и компания „Криптен“. Постарались для малышей, идущих в поликлинику, садики и школы, получилось очень нарядно», — отметила муниципальный депутат Алена Леонова.