Улицу Гагарина реконструируют в Лобне

Реконструкция улицы Гагарина продолжается в Лобне. Новая дорога позволит вывезти грузовой транспорт за пределы города и улучшить транспортную ситуацию.

«Завершен монтаж дождеприемных колодцев, уложены трубы для ливневой канализации, выполнены ключевые этапы по устройству сетей газоснабжения и электроснабжения, а также проложена часть водопровода. Завершить работы на участке планируется до конца 2025 года», — рассказали в министерстве.

Работы проводят на участке протяженностью более 600 метров. Готовность объекта уже достигла 15%. Сейчас там разрабатывают грунт, монтируют трубы газоснабжения и углубляют траншеи для водопровода.

Протяженность нового двухполосного участка дороги составит 1,5 километра. Он позволит вывести потоки грузового транспорта за пределы города.

«Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на улицу Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни», — отметили в ведомстве.