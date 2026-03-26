Уличные спортплощадки отремонтируют в деревне Ложки в Солнечногорске

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск прошла встреча с жителями по вопросам содержания игровых и спортивных зон. По итогам осмотра территории местные власти зафиксировали необходимость текущего и ямочного ремонта площадок.

Представители администрации, депутатского корпуса, сотрудники территориального управления и МБУ «ДЕЗ» оценили состояние общественных пространств. В ходе объезда специалисты выявили недочеты, требующие оперативного вмешательства: игровым и спортивным сооружениям нужен текущий ремонт, а также восстановление покрытий после устранения коммунальных аварий.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев подчеркнул, что все замечания уже взяты в работу.



«Все недочеты зафиксированы и будут отработаны сотрудниками администрации и подведомственных учреждений. Наша задача, чтобы каждый житель ходил по чистым, ухоженным улицам, а дети играли на комфортных и безопасных площадках», — отметил он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Солнечногорска Ольга Гончар взяла контроль за решением вопросов на себя. Она уточнила, что совместно с муниципальным предприятием уже определен план действий.



«Мы отреагировали на обращение жителей по поводу содержания игровых и спортивных площадок. Определились, что данные сооружения нужно эксплуатировать, необходим текущий ремонт. Договорились, что будем сотрудничать: МБУ „ДЕЗ“ произведет уборку территорий и общественных пространств», — рассказала Ольга Гончар.

Помимо ремонтных работ, муниципальное предприятие обеспечит регулярную уборку парковой зоны и прилегающих общественных территорий.