Уличные скамейки передали бойцам СВО депутаты и общественники из Балашихи

Шесть скамей передали раненым бойцам СВО, которые находятся в госпитале имени академика Николая Ниловича Бурденко в Балашихе. Скамейки предоставили местные депутаты и общественники.

Уличные лавочки подготовили и выслали военнослужащим СВО по просьбе добровольцев группы «Zа наших». Активисты направили обращение депутату Совета депутатов Балашихи, председателю правления «Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта „Защита“» Сергею Чуракову. Волонтеры сообщили, что бойцы сейчас проходят реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Николая Ниловича Бурденко в Балашихе.

Скамьи передала заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина. Также не остались в стороне и приняли участие в приобретении лавок партнеры некоммерческой организации «Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта „Защита“», учредители управляющих организаций «Академия ЖКХ» Михаил Николаев и «Авангард Восток» Александр Лузин.

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