Фасады павильонов на Дмитровском шоссе в Мытищах обновят к октябрю

Представители администрации Мытищ проверили содержание торговых объектов вдоль Дмитровского шоссе. Владельцам предстоит обновить фасады и исправить все недочеты до 1 октября.

Уличных торговцев проверили в управлении потребительского рынка и услуг Мытищ. Предпринимателям поручили привести в порядок внешний облик торговых павильонов и территорию, устранить нарушения пожарной безопасности, убрать незаконную рекламу и многое другое.

Например, комплексу ООО «Яхтсервис» предложили концепцию нового внешнего облика и определили сроки проведения работ. А руководству ресторана «Марфино» на Дмитровском шоссе напомнили, что для размещения летней веранды необходимо получить разрешение. Осенью начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова лично проверит устранение всех нарушений.

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