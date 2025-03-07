Уличные катки в парках Балашихи завершили работу

Синоптики прогнозируют, что Московский регион сегодня может побить тридцатилетний температурный рекорд. Весна и тепло приближаются к нам быстрее, чем ожидалось, с температурой, которая превысит шесть градусов по Цельсию. В последний раз такие теплые дни были зафиксированы ровно 30 лет назад.

В связи с этим с сегодняшнего дня катки в парках городского округа Балашиха, «Пехорка» и «Пестовский», закрыты для посещения. Это означает, что зима в парках Балашихи постепенно подходит к концу.

Но впереди жителей и гостей округа ждет новый, интересный и насыщенный весенний сезон.

«С учетом быстрого потепления сообщаем, что катки в Пестовском парке и парке „Пехорка“ закрываются. Поздравляем всех с наступлением долгожданной весны! Желаем прекрасной погоды и приглашаем посетить парки на новые программы в этом теплом сезоне», — говорится в Telegram-канале «Парки Балашихи».