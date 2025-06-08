Уличные фрески художника из Дубны разместят в городах на передовой

Борис Макаров — известный стрит-арт художник в Дубне. Он написал работу, которую еще нигде не выставляли, но она вызвала резонанс в обществе. Мурал «С Богом победим» изображает борьбу, которую ведет Россия.

Работа в деталях изображает суть происходящих событий.

«Нам важно, чтобы глядя на нее в сердцах и душах ребят, которые выполняют долг перед Родиной, зажигался огонь, и чтобы они понимали, что творческая часть России, культура вместе с ними, за них», — объясняет художник.

Художник работает над тем, чтобы картина появилась в городах, где сейчас проходят боевые действия.

«Дубна — город передовых идей. Дубненская команда снова предлагает уникальные решения — как подбодрить бойцов на передовой, передать им нашу поддержку», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Еще одна работа Бориса Макарова — «Клеветникам России». Она посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Ее художник планирует разместить на улицах российских городов.

«Картина отражает отношение к творчеству великого поэта. Подрастающее поколение увидит, что стихи Пушкина актуальны и современны. Это ключ к тем событиям, которые происходили тогда и сейчас. Ничего не ново в этих исторических противостояниях. Это слова настоящего патриота России», — объяснил художник.

Картины «С Богом победим» и «Клеветникам России» уже оцифрованы по уникальной технологии художника-урбаниста Олега Лукьянова. Скоро граффити появятся на улицах городов России, в том числе в новых республиках.