Уличные фотовыставки о работе энергетиков окрыли в Звенигороде и Коломне

В Звенигороде и Коломне начали работу уличные фотовыставки «Надежные люди», посвященные сотрудникам энергетической отрасли. Проект, который реализовала группа «Россети», одновременно стартовал в 20 городах России.

Экспозиция знакомит посетителей с людьми, которые круглосуточно обеспечивают бесперебойную работу электросетевого комплекса независимо от времени суток и погодных условий.

Именно от труда энергетиков во многом зависит стабильное электроснабжение жилых домов, социальных учреждений, предприятий и других объектов инфраструктуры, хотя их работа зачастую остается незаметной для большинства жителей.

Выставки в Подмосковье идентичны, поэтому познакомиться с фотопроектом можно в любой из двух локаций.

В Звенигороде экспозиция размещена на Московской улице рядом со сквером имени Чехова. Она будет открыта для посетителей до 31 июля. В Коломне выставку разместили в сквере имени Горшкова, где она продолжит работу до октября.