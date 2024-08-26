Уличные фонари установят на Центральной улице в деревне Воскресенское

Освещение обустроят на Центральной улице в деревне Воскресенское под Рузой. Работы проведут по проекту «Светлый город».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, всего на улице установят 29 светильников и 29 опор для них. Протяженность системы составит 950 метров.

Всего за время реализации проекта в Подмосковье осветили свыше 3,7 тысячи объектов, установили более 112 тысяч светильников, проложили около 2,4 тысячи километров линий. Безопаснее стало на 2,6 тысячи улицах, проездах и набережных, а также в 96 скверах и 834 дворах.

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