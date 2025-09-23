Уличные фонари установят между деревнями Отяково и Рыльково в Можайском округе

Благодаря активному участию жителей в голосовании за проекты инициативного бюджетирования в Можайском муниципальном округе обустраивают линию уличного освещения. Она появится вдоль автомобильной дороги между деревнями Рыльково и Отяково.

Всего от Можайского муниципального округа выдвинули семь важных проектов, касающихся ремонта школ, дорог, освещения и дорожной инфраструктуры. Сейчас специалисты реализуют один из них: обустраивают линию уличного освещения на автомобильной дороге от деревни Рыльково до деревни Отяково протяженностью 900 метров. Там уже устанавливают фонарные столбы и энергоэффективные светильники.

По словам старосты деревни Рыльково Вадима Ипполитова, новая линия освещения между Отяково и Рыльково — это огромный шаг вперед для безопасности жителей.

«Свет на этой дороге — спокойствие людей, которые возвращаются домой вечером, и уверенность водителей. Эта работа была нашей общей мечтой, и я благодарю всех, кто помог ее осуществить!» — добавил Вадим Ипполитов.

Напомним, что при инициативном бюджетировании жители сами предлагают и выбирают проекты по благоустройству своей территории: двора, улицы или района. Часть средств на реализацию выделяют из государственного или муниципального бюджета, а часть — сами жители.