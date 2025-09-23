Уличную сцену установили в селе Ашитково в Воскресенске

Сцену в селе Ашитково в городском округе Воскресенск возвели в рамках программы инициативного бюджетирования при поддержке местных жителей. Начальник Управления культуры администрации муниципалитета Елена Баклушина и директор МУ «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова проверили качество выполненных работ.

Они высоко оценили реализованный проект. По словам Елены Баклушиной, установка новой сцены — это значимое событие для всего муниципалитета.

«Теперь у творческих коллективов и жителей села Ашитково есть профессиональная и, что важно, безопасная площадка для проведения мероприятий в любое время года. Конструкция надежно защищает артистов от непогоды и обеспечивает качественный звук», — добавила Елена Баклушина.

Новый объект позволит расширить программу летних мероприятий местного Дома культуры. Праздники, концерты и фестивали под открытым небом станут еще более зрелищными и разнообразными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.