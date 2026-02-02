Уличную фотовыставку открыли в Ленинском округе

В сквере «Юность» города Видное представили работы местных фотохудожников. Экспозиция включает как современные зимние пейзажи, так и уникальные архивные кадры.

Уличная экспозиция «Зима в городе» объединила современные снимки парков и улиц с уникальными кадрами, запечатлевшими уголки Видного, которые со временем изменились или исчезли.

В числе авторов — известные в округе фотографы: Владимир Меньшов, Константин Брылов, Вячеслав Гаевский, Илья Тарханов и Владимир Панов. Особый интерес представляют работы Георгия Абраменко, снятые в Березовой роще, на Белокаменном шоссе и в других локациях, которых сегодня уже нет.

Георгий Абраменко отметил, что такие кадры станут важным документом эпохи для будущих поколений. Его коллега Константин Брылов добавил, что фотография — это способ сохранить мгновение.

Открытие выставки собрало более 30 зрителей, которые с интересом рассматривали работы и делились воспоминаниями. Увидеть снимки можно в сквере «Юность» до 4 марта. Вход свободный для всех возрастов.