Уличное освещение восстановили в микрорайоне Внуковский в Дмитрове

Сотрудники службы благоустройства Дмитровского округа оперативно работают с обращениями жителей. Так, недавно были выполнены работы по восстановлению уличного освещения у жилых домов в микрорайоне Внуковский.

Мужчина, проживающий в этом районе Дмитрова, написал в местном телеграм-канале обращение по поводу неработающих уличных фонарей. Специалисты МКУ «ЖКХ и благоустройство» оперативно отреагировали на эту информацию и восстановили освещение.

В рамках своей деятельности сотрудники учреждения ежедневно проводят ручную и механизированную уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов, площадей, улиц, скверов и парков.



Советник главы Дмитровского округа по вопросам благоустройства Сергей Лопатников отметил, что коллектив МКУ «ЖКХ и благоустройство» готов оперативно решать

все вопросы по созданию комфортных условий для жизни в округе и открыт для

обратной связи.

Жителям муниципалитета напомнили, что в случае возникновения внештатных ситуаций они могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 702-22-22.