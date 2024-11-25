Уличное освещение восстановили в деревне Бакулино под Можайском
В деревне Бакулино Можайского городского округа прошел выездной прием администрации. Семья обратилась к специалистам с просьбой восстановить уличное освещение.
Специалисты выехали на место, установили два светильника, провели 160 метров самонесущего изолированного провода и восстановили освещение у домов № 19, 20, 21, 22 и 24. Все работы выполнили в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Жители округа также задавали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, земельно-имущественным отношениям и нотариальным услугам.
Некоторые проблемы удалось решить на месте. Остальные ответственные лица взяли на контроль.
Администрация Можайска сообщит о следующих прием на своих официальных источниках.
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