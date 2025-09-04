Уличное освещение восстановили в 10 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора восстановили линии наружного освещения на региональных дорогах Подмосковья. Ранее неполадки в их работе выявили во время регулярных проверок. Ремонт провели сразу в десяти округах.

Свет снова появился на улицах в Домодедове, Егорьевске, Балашихе, Котельниках и Истре, а также в небольших населенных пунктах Серпуховского, Подольского, Красногорского, Пушкинского и Волоколамского округов.

В Минтрансе Московской области отметили, что такие обследования проходят каждую неделю. При этом дорожники проверяют не только освещение, но и состояние дорог, тротуаров, остановок, знаков и светофоров.