Уличное освещение восстановили на улице Мира в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Алексей Родин провел рабочий выезд с бригадой МБУ «Чеховское благоустройство» для контроля работ по ремонту уличного освещения. В ходе выезда была восстановлена работа системы освещения на улице Мира, где местные жители на интернет-портале «Добродел» сообщали о проблемах с освещением.

Специалисты провели диагностику, выявили причину неисправности и выполнили необходимые ремонты. «Во время работ к нам обратилась местная жительница по поводу неисправного фонаря в одном из дворов улицы Мира. Мы зафиксировали ее заявку и включили в план работ», — отметил Алексей Родин.

С начала недели аналогичные работы по восстановлению освещения также были проведены на улице Ильича, 28, Московской, 98 и 100, Лопасненской, 7 и Полиграфистов, 11.

Компания «Чеховское благоустройство» осуществляет постоянный мониторинг состояния уличного освещения и оперативно реагирует на обращения граждан. Напомним, что сообщить о неработающих фонарях можно по телефону: 8 800 300 87 43.

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