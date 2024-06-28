Уличное освещение в деревне Шилово под Рузой обновят в 2024 году

Всего установят 21 светильник с опорами протяженностью 800 метров.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, работа по губернаторскому проекту «Светлый город» ведется с 2017 года.

«За это время многое сделано, но еще остается сделать немало — нам необходимо осветить порядка 2 900 километров дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал Хайкин.

До конца года в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, а также проведут более 306 километров линий наружного освещения.

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