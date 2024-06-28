Уличное освещение в деревне Шилово под Рузой обновят в 2024 году
Новую систему наружного освещения установят в деревне Шилово Рузского городского округа. Новые фонари появятся вдоль улиц по программе «Светлый город».
Всего установят 21 светильник с опорами протяженностью 800 метров.
По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, работа по губернаторскому проекту «Светлый город» ведется с 2017 года.
«За это время многое сделано, но еще остается сделать немало — нам необходимо осветить порядка 2 900 километров дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал Хайкин.
До конца года в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, а также проведут более 306 километров линий наружного освещения.
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