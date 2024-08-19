Уличное освещение установили в деревне Новое под Солнечногорском

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Линию освещения протяженностью более одного километра установили в деревне Новое под Солнечногорском. Специалисты смонтировали более 30 опор с энергоэффективными светильниками.

Работы по установке выполнила подрядная организация «Светосервис-Солнечногорск» в рамках концессионного соглашения. Обслуживание линии также будет осуществляться этой же организацией, что гарантирует высокий уровень сервиса и быструю реакцию на возможные неисправности.

Заместитель главы Солнечногорска Антонина Ларина сообщила, что в округе продолжаются работы по улучшению качества и надежности электроснабжения. Теперь наружное освещение в деревне Новое включается автоматически по графику, а также предусмотрено удаленное управление через диспетчерский пульт, что позволяет отслеживать неполадки и оперативно их устранять.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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