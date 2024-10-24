Уличное освещение установили на двух улицах в деревне Подпорино в Истре

В деревне Подпорино городского округа Истра стало светлее: здесь по обращениям местных жителей сделали линии наружного освещения на улицах Фестивальной и Ключевой. На них находится более 100 домов, поэтому вопрос освещения стоял остро.

Жители улиц Фестивальной и Ключевой в деревне Подпорино просили сделать уличное освещение. Их пожелания исполнили. Теперь светло в любое время дня. На этих двух улицах проживает почти 250 семей, и свет им был необходим.

«Здесь подключили уличное освещение, проложили 1800 метров, и теперь полностью освещены две улицы данного населенного пункта. В этом году мы уже сделали более 12 километров линий уличного освещения в округе, работы продолжаем и большой объем запланировали на следующий год», — рассказала глава округа Татьяна Витушева.

Есть и еще одна насущная проблема в деревне — дороги. Но и с этим почти разобрались. В прошлом году их передали на баланс муниципалитета, а в этом дороги на улицах Фестивальная и Ключевая начали подсыпать асфальтовой крошкой. В следующем году работа по отсыпке дорог в деревне будет продолжена.

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