Уличное освещение обновят на Солнечной улице в Верее Наро-Фоминского округа

На улице Солнечной в городе Верея Наро-Фоминского городского округа в настоящее время проводится реконструкция линий электропередач. Работы направлены на повышение надежности электросетевого хозяйства.

Специалисты выполняют реконструкцию участка линии электропередач протяженностью 350 метров. Старые, находящиеся в аварийном состоянии опоры заменяются на современные, соответствующие действующим нормам и стандартам.

На данной линии электропередач предусмотрен монтаж энергоэффективных светодиодных светильников, которые обеспечивают более яркое и равномерное освещение при меньшем потреблении электроэнергии.

Новые светодиодные светильники позволят снизить эксплуатационные расходы, уменьшить нагрузку на энергосистему и повысить уровень безопасности для жителей и водителей в вечернее и ночное время.