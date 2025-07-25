Уличное освещение обновили во дворах в Чехове

Сотрудники управляющей компании «Чеховское благоустройство» провели ремонтные работы рядом с многоквартирными домами № 4 и № 6 на улице Чехова. Электрики устранили искрение проводки и установили новые энергосберегающие светильники взамен старых, чтобы жильцы могли увереннее и комфортнее ходить и ездить по своему двору.

Уличные фонари часто выходят из строя именно в летний сезон, в основном из-за погодных факторов — грозовых дождей и порывистого ветра. Для решения проблемы в муниципалитете работает специальная бригада электриков на автовышке.

Кроме того, сотрудники «Чеховского благоустройства» с начала недели провели ремонтные работы: восстановили уличное освещение в деревне Венюково, заменили оборудование щитовой на улице Полиграфистов, отремонтировали после обрыва линии электропередач на улице Дружбы.

Свои заявки жители могут отправить управляющей компании через региональный портал «Добродел», а также по номеру диспетчерской: 8 800 300-87-43 или электронной почте.