Уличное освещение обновили в микрорайоне Махалина в Дмитрове

Жители микрорайона Махалина в Дмитрове выразили благодарность временно исполняющему полномочия главы Дмитровского округа Ивану Курданину за оперативное решение проблемы с отсутствием уличного освещения в ЖК «Лесной Квартал». Эта ситуация оставалась нерешенной на протяжении нескольких месяцев, и жители неоднократно обращались в администрацию безрезультатно.

Встреча с Иваном Курданиным прошла 14 ноября в МУП «Управление Благоустройства Дмитрова» и была посвящена вопросам ЖКХ и благоустройства. На встрече поступило более 20 обращений от жителей, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности граждан в решении насущных проблем своего микрорайона.

Данный случай стал ярким примером эффективного взаимодействия власти и населения, когда оперативные действия нового главы округа смогли улучшить качество жизни жителей микрорайона.

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