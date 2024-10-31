Уличное освещение обновили в деревне Степанщино под Воскресенском

В деревне Степанщино завершилась реконструкция уличного освещения. На Молодежной улице установили 21 новый светильник и столько же опор, что обеспечило освещением участок длиной 650 метров.

Эти работы были выполнены в рамках проекта «Светлый город», который направлен на создание безопасных и комфортных условий проживания для жителей. Проект успешно реализуется в округе уже семь лет, охватывая мероприятия по установке и капитальному ремонту систем наружного освещения на улицах, дорогах и в зонах отдыха.

Работа новых систем освещения находится под постоянным контролем специалистов территориальных управлений округа. Также активное участие в поддержании порядка принимают местные жители, предоставляя важную информацию и замечания. Благодаря совместным усилиям власти и населения, Степанщино продолжает становиться более уютным и безопасным местом для жизни.

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