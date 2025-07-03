Уличное освещение обновили на улице Гагарина в Чехове

В микрорайоне Венюково в Чехове сотрудники муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» провели очередной этап ремонта уличных фонарей. На улице Гагарина вновь зажглись светильники, которые ранее не работали.
В муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство» подчеркнули, что уличное освещение важно для безопасности горожан, так как яркий свет помогает водителям и пешеходам лучше ориентироваться, снижая риск ДТП. Работы по восстановлению освещения продолжаются и охватывают как улицы, так и дворовые территории.
Напомним, что жители и гости Чехова могут сообщать о неисправностях уличных фонарей и других проблемах благоустройства по номеру диспетчерской службы 8 800 300-87-43.
Контроль за состоянием линий уличного освещения осуществляет Министерство благоустройства Московской области.
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