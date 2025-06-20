Уличное освещение на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске обновят до конца июля

В Наро-Фоминске продолжают обновлять городскую инфраструктуру. Во дворе у домов № 12, № 12а, № 12б, № 14 и № 14а по улице Маршала Жукова модернизируют уличное освещение, все работы завершат к июлю 2025 года.

Специалисты установят там 22 новые девятиметровые металлические опоры, а также поменяют 46 старых шестиметровых опор со светильниками на новые.

Необычный двор жители называют «Наро-Фоминским квадратом». Это одно из самых оживленных мест в городе, где любят отдыхать взрослые и дети. Обновленное освещение сделает пространство еще более уютным и комфортным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, а также 20 скверов и другие локации в регионе.