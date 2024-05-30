Уличное освещение модернизируют в Химках к сентябрю

Программу по модернизации уличного освещения в Химках планируют завершить к сентябрю. Специалисты уже установили свыше пяти тысяч уличных светильников и 21 шкаф управления освещением.

Для обслуживания новых пунктов питания обустроят ситуационный центр контроля за работой света. Он будет работать в автоматически и позволит в режиме реального времени контролировать внезапные отключения и быстро на них реагировать. Благодаря такой системе диспетчеры смогут следить за освещением во всех микрорайонах Химок.

«Умное освещение — это первый шаг к построению цифрового города. Опоры освещения находятся везде: в парках, на дорогах, во дворах. В дальнейшем на эту систему можно настроить на любую другую функцию безопасного города», — пояснил технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Вместо старых светильников в рамках концессионного соглашения устанавливают новые — энергоэффективные и светодиодные. Каждый день в работе задействованы две-три бригады. Все работы выполнят к началу осени.

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