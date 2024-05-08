Уличное освещение модернизируют на Текстильной улице в Лобне | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:45 Уличное освещение модернизируют на Текстильной улице в Лобне

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Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам благоустройства Сергей Лопатников провел обход территории округа. Он встретился с жителями домов № 6, № 8 и № 12 на улице Текстильная.

Жителей волнует качество освещения детских площадок и тротуаров. Этот вопрос, а также благоустройство контейнерных площадок и по ремонт тротуаров Сергей Лопатников принял в работу.

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Напомним, в Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы каждой встречи представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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