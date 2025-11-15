Уличное освещение модернизировали на 85 километрах дорог в Серпухове

В Серпухове продолжается модернизация уличного освещения. В рамках муниципального бюджета в 2025 году установили 2888 светильников, которые улучшили видимость на 85 километрах дорог и пешеходных зон.

Новое освещение установили в деревнях Волохово, Подмоклово, Трухачево, Борисово и Лужки.

По обращениям жителей модернизировали освещение на Заводском проезде и на улице Базовой, а также у мемориала в деревне Дракино и на улице Крюкова.

В рамках программы «Светлый город» завершили работы на семи объектах: на улицах Новая, Аллея 65 лет Победы, Весенняя, Глазовская и Стачек, а также на пешеходных зонах в Большевике и Протвине, на дороге к детском саду «Колокольчик» в поселке Кирпичного завода.

До конца 2025 года новое освещение появится в деревнях Всходы, Петрухино, Лукино, Игнатьево, на нескольких улицах в деревне В. Шахлово и на улице Липовой в Райсеменовском.

«Работы идут без перерывов. Уже готовится проектная документация для следующих этапов. После новогодних праздников работы начнутся в поселке Пролетарский, деревнях Манишки, Новоселки и других населенных пунктах по обращениям жителей», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.