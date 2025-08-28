Уличное освещение и детскую площадку установят в микрорайоне Новский в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский совместно с представителями профильных управлений администрации провел встречу с жителями микрорайона Новский в формате выездной администрации. На встрече жители поднимали вопросы, связанные с земельными отношениями и сферой ЖКХ.

Выездные администрации проводятся регулярно в разных микрорайонах.

«Был запрос от жителей частного сектора Новского, где находятся четыре муниципальных дома, а в основном — частные домовладения. Активные жители обратились к главе Балашихи с просьбой организовать встречу с сотрудниками администрации, и мы ее провели», — отметил Дмитрий Варнавский.

Также жители обратились с просьбами об установке уличного освещения и детской площадки. Эти запросы взяты в работу и будут реализованы в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Светлый город».

Формат выездной администрации в Балашихе работает по принципу «одного окна». Жители могут напрямую обратиться к представителям любого управления администрации, все вопросы фиксируются, и по каждому предоставляется ответ. Такие встречи позволяют оперативно решать проблемы и улучшать качество жизни в микрорайонах города.