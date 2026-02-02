Уличная выставка произведений Михаила Абакумова открылась в Коломне

В Коломне на улице Яна Грунта начала работу открытая экспозиция. Проект «Стрит-АРТ» представит работы народного художника России Михаила Абакумова.

Экспозицию «Живописец радости» организовала коломенская картинная галерея «Дом Озерова». Она включает пейзажи Русского Севера, Подмосковья и самой Коломны.

«В творчестве Абакумова соединились поэзия, мистика и духовные поиски. Его работы, такие как „Крылья весны“ или „Окно в вечность“, стали частью традиции русского пейзажа», — отметили организаторы.

Выставка будет доступна для посещения круглосуточно до 1 марта. Найти ее можно по адресу: улица Яна Грунта, дом 22.