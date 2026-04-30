Укрепление межнационального согласия обсудили в Дмитрове

В обсуждении приняли участие заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина, главный инспектор Министерства информации и молодежной политики Московской области Виталий Замарахин, руководитель центра национальных культур городского округа Дубна Лилия Алексеева, а также представители религиозных организаций и общественные деятели из Талдома, Дубны, Солнечногорска, Клина и Истры.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул: «Диалог между людьми разных национальностей и вероисповеданий — основа мира и стабильности в нашем обществе. Отрадно, что в этой работе активно участвует молодежь. Именно им продолжать наши традиции взаимного уважения и добрососедства. Спасибо всем, кто приехал и включился в разговор».

Особую живость встрече придали студенты Дмитровского политехнического колледжа. Они не просто слушали, а активно включились в диалог: задавали вопросы, делились своим взглядом, предлагали идеи по укреплению гражданской солидарности и межнационального согласия.