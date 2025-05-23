Укрепление котлованов городских очистных сооружений начали в Серпухове

В 2024 году в Серпухове начались работы по обновлению городских очистных сооружений. Реконструкция проводится в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Существующие очистные сооружения, эксплуатируемые более полувека, требуют серьезного обновления. После завершения модернизации ил будет перерабатываться в почвогрунт, что позволит избавиться от неприятных запахов. Кроме того, будет внедрена современная и экологически безопасная технология очистки воды с применением ультрафиолетового обеззараживания вместо использования гипохлорида натрия.

В настоящее время на объекте ведутся работы по пайке стыков, монтажу и бетонированию камер, укреплению котлованов, устройству изоляции и лотков, перемещению песка и грунта, а также демонтажные работы.

Для выполнения этих задач задействованы 10 инженеров, 49 рабочих и 12 машин специализированной техники.

По словам временно исполняющего обязанности главы городского округа Серпухов Алексея Шимко, завершить реконструкцию планируется к концу 2026 года.