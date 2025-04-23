Укрепление конструкций больницы начали в микрорайоне Ольгино в Балашихе

Работы, направленные на повышение надежности и устойчивости здания многопрофильной больницы в Ольгино, сейчас проводятся в городском округе Балашиха, осуществляется армирование и бетонирование монолитных конструкций на уровнях с первого по шестой этажи. Армирование укрепляет бетонные элементы, а бетонирование обеспечивает создание прочных конструкций

Кроме того, активно ведутся работы в зонах подземного и наземного паркингов, а также в патологическом корпусе. Параллельно производится вывоз загрязненного грунта на полигон для его дальнейшей утилизации.

Строительство больницы началось в марте 2024 года в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение будет рассчитано на 1123 койки и включать в себя различные отделения, такие как травматология, неотложная хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, торакальная хирургия, гинекология, нейрохирургия, кардиология, неврология, а также региональный сосудистый центр. Открытие больницы запланировано на 2027 год.